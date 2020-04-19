Пасхальное богослужение 19 апреля из Вознесенского кафедрального собора транслировалось на телеканале «Первый канал Евразия», так как из-за карантина служба проходила при закрытых дверях. Празднование Пасхи сопряжено с большим количеством традиций. Празднику предшествует Великий пост - продолжительный период воздержания от многих видов пищи. Наступление Пасхи принято отмечать, выставляя на стол крашеные яйца, куличи и пасху - творожное блюдо в форме пирамиды. Впереди у верующих целая Пасхальная неделя, когда можно поздравлять с праздником. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.