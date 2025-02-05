Северная Корея критикует США за то, что власти назвали ее «государством-изгоем»

По информации NBC News, в своей первой прямой критике администрации Трампа Северная Корея заявила, что комментарии госсекретаря Марко Рубио свидетельствуют о том, что США по-прежнему «враждебны» по отношению к Пхеньяну.

Эти комментарии являются последним свидетельством того, что обладающая ядерным оружием Северная Корея не открыта для переговоров по своим санкционированным ООН программам создания оружия, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп заявляет, что хотел бы возобновить личные встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном .

— Враждебные слова и действия лица, отвечающего за внешнюю политику США, послужили поводом для очередного подтверждения неизменной враждебной политики США в отношении КНДР, — заявил представитель МИД Северной Кореи.

В прошлом месяце Трамп вызвал удивление, когда назвал Северную Корею «ядерной державой». Это выражение, от использования которого американские чиновники долгое время воздерживались, поскольку оно признает Северную Корею как государство, обладающее ядерным оружием.

Ранее мы писали, что премьер-министр Британии отказался от подаренных Трампом бейсболок.