Без малого год минул с тех пор, как в силу вступил Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». Несмотря на предпринятые государством действия и выделенные средства, президент страны указал на низкую эффективность в этой отрасли.
Депутаты парламентской фракции «Народные коммунисты» также считают, что пока защита интересов малых форм хозяйствования путем их объединения не работает в полную силу.
Проблемы в аграрном секторе поднимаются Коммунистической Народной партией Казахстана с завидным постоянством. Как ни крути, отечественный аграрно-промышленный комплекс «буксует», несмотря на все инновации. На расширенном заседании фракции «Народные коммунисты» обсуждалась тема: «Кооперирование подворий – путь к росту производства продукции».
Лидер фракции Владислав Косарев неоднократно делал акцент на том, что в действующих сельхозпредприятиях занято около 150-200 тысяч человек, что составляет 2-3% от общей массы трудоспособного сельского населения. Остальные являются собственниками своего подворья. И весьма существенно то, что в индивидуальных хозяйствах сельчан содержится 80% скота. Но в одиночку тянуть лямку, заботясь о кормах, пастбище, прививках, забое и сбыте мяса со своего двора довольно накладно. Многим даже не под силу заготовить недешевый комбикорм. А продажа сельхозпродукции для частника малоприбыльна, сдают перекупщикам по минимальной цене. Земельные наделы, имеющиеся в пользовании сельчан, обработать, засеять, собрать и сохранить урожай – огромный труд и немалые вложения.
Именно поэтому многие земли либо стоят в запустении, либо сдаются в аренду за мизерное вознаграждение. Создание сельхозкооперативов как раз нацелено на поддержку сельских тружеников. Каждый из них, по сути, является индивидуальным предпринимателем, а объединившись, крестьяне, сохранив самостоятельность в принятии решений, имеют право управлять и распоряжаться собственным имуществом, сообща участвовать в переговорах с потребителями или решать какие-то общие экономические проблемы, будь то закуп удобрений, техники, племенного поголовья скота или совместного внедрения новых технологий.
Персонально кооперация никому не принадлежит, она принадлежит каждому ее члену. Это общее дело, в котором играет роль каждый голос. Но эта радужная картинка о кооперативах начинает меркнуть, когда дело доходит до реалий. Проанализировав ситуацию, организаторы обсуждения высказались, что реализация Закона «О сельхозкооперативах» проходит медленно, чаще всего в русле формализма и в интересах отчетности. Именно поэтому доверие населения к кооперативам крайне низкое и желание людей вступать в них не проявляется. По словам Владислава Косарева, найти такие кооперативы, где на деле объединены финансовые и имущественные паи, депутатам фракции не удалось. Из 1,5 миллионов подворий в кооперативы объединились только 24 тысячи, еще образованы 1140 кооперативов в которые вошло 6176 человек. Для Казахстана с 6 668 селами и аулами это очень небольшая цифра.
Депутат от КНПК, член комитета по аграрным вопросам мажилиса Парламента РК Айкын Конуров поддержал идею о необходимости тщательного ликбеза на местах с обоснованием «в чем состоит выгода» и как с малыми потерями создать СХК.
По словам депутата, несмотря на то, что «сельхозкооперативы мир кормят», казахстанских сельчан скорее кормят обещаниями. Многие крестьяне столкнулись с проблемой выдачи кредитов. Собрав целый пакет документов, им приходилось постоянно их переделывать, собирать новые справки, которые вновь устаревали. Помыкавшись полгода и более, многие сельхозпроизводители отказывались от этой идеи. Бывало, что пока «кооперативщики» объединялись, средства, выделенные на кредитование, заканчивались и нужно было ждать нового транша по госпрограмме. Кроме того, значительная часть действующих СХК мелкотоварны и нерентабельны.
Излишек законодательных актов, отсутствие опыта, нехватка научных методик и разработок в аграрном и экономическом секторах существенно тормозят процесс кооперирования на селе.
СПК можно разделить на производящие сельхозпродукцию и на обслуживающие, которые сохраняют и реализовывают ее. Возможность продавать без посредников, выручая больше денег – большая выгода для сельчан, поэтому идея создания оптово-распределительных центров (ОРЦ) очень перспективна. Но есть серьезные риски. Если рассматривать работу фермера с ОРЦ детально, то ему необходимо: оплачивать аренду торгового места и аренду места на складе, платить зарплату кассиру-продавцу, производить оплату мойки, фасовки, нарезки, внесение хозяйства в электронный каталог, рекламу своей продукции. Все это платные услуги, напрямую отражающиеся на стоимости конечной продукции.
- Поставщики могут стать заложниками чужих условий. Захотят ли этого фермеры, которые давно наладили доверительные отношения с перекупщиками продукции? Еще одним немаловажным фактором должна стать прозрачность аграрных кооперативов, которую будут обеспечивать ревизионные союзы. То есть сельскохозяйственная кооперация направлена на сокращение ненаблюдаемого, теневого, сектора экономики, – подчеркнул Айкын Конуров.
