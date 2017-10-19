Если вы хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82. Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982.

Фото из архива "МГ" Полгода назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились в редакцию "МГ". Они рассказали, что их ребенок болен ДЦП и эпилепсией. Родителям необходимо было собрать деньги на обследование своего сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение. Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, 21 июля мы начали лечить ребенка, как нам рекомендовали врачи Тольятти. - Это долгий процесс. Препарат, который мы ему вводим, в течение двух месяцев адаптируется к крови. Прошло четыре месяца, и мы стали видеть улучшения, - рассказала мама Нурхата. Кристина ЕЛЕУСИНОВА отметила, что ребенок стал реагировать на своих родителей. - Он начал видеть нас. В Уральске нам говорили, что ребенок ослеп, но это совсем не так. Малыш начал наблюдать за нами. Когда я или мой супруг подходим к нему, он начинает сжиматься, просится на руки и уже даже бормочет по-своему. Если раньше мы сутками не спали из-за судорог, то вот уже две недели у него их нет, а это очень хороший показатель, - говорит мама мальчика. Родители Нурхата сейчас копят деньги на дорогостоящий генетический анализ в Самаре, после этого они повезут ребенка в Москву в эпилептический центр. Напомним, Нурхату ЕЛЕУСИНОВУ в Уральске поставили диагноз ДЦП с эпилепсией. Родители искренне надеются, что их сын в скором времени поправится, а постоянные судороги прекратятся. На собранные средства родители Нурхата отвезли его Тольяти Российской Федерации на обследование.