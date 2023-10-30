ЗКО занимается девятое место в республике по количеству суицидов. С начала 2023 года 146 человек попрощались с жизнью и ещё 96 совершили попытку.

По данным департамента комитета по правовой статистике ЗКО, на отчаянный шаг чаще идут мужчины. За год 115 мужчин старше 18 лет покончили жизнь самоубийством, женщин — 27. Это касается и попыток суицида: мужчин — 27, женщин — 5.

В трагичной статистике есть и подростки. В этом году оконченных самоубийств было два, а попыток — три.

— Зарегистрированных уголовных дел по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства» — 41. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы, — сообщили в департаменте в ответ на запрос редакции.

Подростки всегда подают сигнал, но на него не обращают внимание

Психолог областного центра психического здоровья Молдир Хамзина говорит, что среди мужчин больше случаев завершённого суицида, потому что они менее эмоциональны. Мужчины привыкли держать проблемы в себе. С женщинами ситуация другая: они могут поделиться или пережить эти эмоции. Поэтому признаки депрессии или суицидального состояния у них можно заметить сразу.

У мужчин распространённой причиной суицида являются финансовые трудности, проблемы на работе и лудомания.

У женщин чаще встречаются нарушения межличностных отношений, потеря близкого человека, безответная любовь. То есть всё, что связано с эмоциями.

Дети не только подают сигналы, но и говорят о проблеме, только не всегда на это обращают внимание взрослые. В подростковом возрасте суицид может быть «необдуманным криком о помощи».

Психолог областного центра психического здоровья Молдир Хамзина

— Мы проводим профилактику суицида в учебных учреждениям и организациях. Есть группы риска, кто наиболее склонен к суициду. С ними работают психологи. Второй этап — это реабилитация тех, кто уже делал попытку или потерял близкого. Очень часто те, кто делал попытки суицида, потом на эмоциях отказываются от реабилитации. А нам нужно наблюдать, чтобы не было других попыток. Бывает, что привозят на беседы. Девочка попала с отравлением в детскую больницу, оттуда в сопровождении родителей и медработника её приводят на консультацию к психиатру. Диагноз ставит психиатр, а мы помогаем собрать информацию, проверяем память, интеллект. Обычно при умственной отсталости не совершают такие вещи, — говорит психолог.

Говорите с детьми

По словам Молдир Хамзиной, чаще всего подростки готовы уйти из жизни из-за буллинга.

Не важно, идёт ли он со стороны родителей, сверстников или учителей. В первом случае к буллингу относят слова взрослых: «из тебя ничего не выйдет», «ты ничего не добьешься».

Хуже становится, когда ребёнок не может поделиться с родителями проблемами в школе. Или он о них говорит, но родитель его не слышит.

— У детей эти попытки — чаще крики о помощи. Всё, что делают подростки, это ответственность родителей. Нужно обращать внимание на поведение, обычно у детей явно видны изменения. Кто много ел, стал меньше кушать и наоборот, со сном так же. Реже стал выходить с друзьями, менее разговорчив или наоборот — стал много говорить. Дети всегда озвучивают: я устал, мне всё надоело. Взрослый может не показать, а ребёнок всегда проговаривает. Находите время для разговоров. Потому что если ребёнку один или два раза сказать «мне некогда», он к вам уже не обратится. Если мама заметила, что поведение меняется, то нужно обратиться в школу. Ведь учителя полдня проводят с детьми в школе. Необходимо выяснить всё со всех сторон. К шагу ребёнок идёт поэтапно: сначала меняется поведение, потом проговаривается, потом ищет способ уйти из жизни. Нужно начать работу на этапе смены поведения, — советует Молдир Хамзина.

Самоубийство в прямом эфире

Психолог рассказала о случае, когда одиннадцатилетняя девочка говорила о том, что покончит жизнь самоубийством в прямом эфире социальной сети. Она открыто заявляла о времени и дате. По мнению психолога, девочка хотела, чтобы её услышали.

— Эта девочка предложила своему младшему братику уйти с ним. Он в начале согласился, но потом отказался. Но меня удивило, что это всё было заранее спланировано, она готовилась. Нужно везде говорить об этом, раз уж мы живём в таком мире. Ведь в социальных сетях очень много групп, которые побуждают к суициду. Конечно, если ребёнок уязвимый, то его легко завербовать. Но опять же, это нездоровая обстановка дома, или имеет место ущемление. У нас есть своя гипотеза, причина, по которой подростки совершают такие поступки — это нарушение родительских отношений. Если в семье нет тыла и поддержки, ребёнок начинает искать её извне. Ну, а если близкие не поддерживают, не факт, что это сделают чужие, — рассказывает психолог.

Психолог рассказала историю одной девушки, которую удалось спасти от суицида. В семье было две дочери. Старшая более успешная, уехала жить заграницу. Позже к ней присоединилась и младшая. Но, к сожалению, ей не удалось добиться такого же успеха, девушка вернулась домой. И не получив поддержки от родителей, решилась на суицид. К счастью, всё обошлось. Семья проходила реабилитацию, но даже тогда мама на извинения дочери реагировала обидой и обвинениями. Психолог отметила, что в такие моменты важно быть рядом, важно обнять и прикоснуться к человеку.

«Мыслей стало слишком много». Одна история

Первые гнетущие мысли у студентки первого курса появились ещё в 15 лет. Тогда у девушки нарушился режим сна, она не спала сутками. Затем её стали мучить кошмары, Анжелика (имя изменено) просыпалась в холодном поту.

— Психологи чаще всего ищут причину суицидальных наклонностей в родителях. У меня было всё замечательно в семье. И жила я прекрасно: не голодала, есть крыша над головой. В один из дней просто проснулась с полнейшей апатией ко всему. Я не хотела ни есть, ни пить, у меня был упадок сил и я целыми днями просто лежала или спала. Как-то ночью, сидя в тёмной комнате, мыслей стало слишком много. Они так жужжали, помню как взрывалась голова, я уже не хотела плакать, или же не могла. Всё, что закипало во мне, выплеснулось с такой злобой, отвращением к себе. Я, не думая, зашла в ванную и совершала селфхарм (преднамеренное повреждение своего тела — прим. автора). Мама, заметив следы, расплакалась и приняла решение повести меня к психиатру, — вспоминает девушка.

Анжелике поставили диагноз «Обсессивно-компульсивное расстройство» (заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которое могут привести к компульсивным действиям), прописали антидепрессанты и успокоительные. Правда, вместо положительного эффекта девушка получила побочный. Тошнота от еды и воды, резкая потеря веса. Тогда уже стали появляться порезы на бёдрах и щиколотках. Анжелика возненавидела себя ещё больше, когда смотрела на свою маму, которая очень хотела помочь, но не знала чем. Ещё до психиатра девушка, сама того не осознавая, хотела совершить суицид.

— Мне просто взбрело в голову, что так нужно, так лучше для всех. А в частности для меня. Но я услышала плачь своего недавно рождённого брата, и меня затрясло, я просто резко передумала. Я ощутила такое чувство ответственности перед ним. В итоге я отказалась от препаратов. Даже не помню, как меня отпустило. Успокоилась, мои мысли и действия больше не были столь импульсивны. Я в порядке по сей день, смотрю на ту жизнь и жалею, думаю как же всё это было глупо, портить своё тело. Я уверена, что такое больше не повторится, — рассказала девушка.

Как распознать суицидальные признаки

Уход в себя, избегание окружающих.

Резкая смена настроения от возбуждения до упадка.

Агрессивное поведение, крики, затевание ссор.

Слишком рискованное поведение.

Изменение сна и аппетита.

Резкое изменение успеваемости в школе и на работе.

Человек перестал следить за собой, стал носить грязную одежду и неприятно пахнуть.

Резкие перемены в поведении. Например, закрытый человек стал слишком весел и активен, а открытый — ушёл в затворничество.

Чтобы увидеть эти признаки, надо по-настоящему быть близким к своим родным, а не просто жить с ними рядом.