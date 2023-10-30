Скорая въехала в припаркованное авто в Талдыкоргане

Смертельная авария с участием кареты скорой помощи произошла в Талдыкоргане. В Polisia.kz сообщили, что ДТП случилось в центральной части города в ночь на 30 октября.

54-летний водитель кареты скорой помощи, следуя по улице Балпык би, въехал в припаркованный на обочине Аudi.

— Предварительно установлено, что на момент удара 37-летний водитель немецкой иномарки вместе со своим пассажиром осуществляли демонтаж заднего колеса. Водитель легкового авто скончался на месте происшествия. Также в реанимационное отделение больницы с различными телесными повреждениями госпитализирован 36-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Ведётся расследование.