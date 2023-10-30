На территории международного центра приграничного сотрудничества Хоргос под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса работали притоны и подпольные казино, сообщает Polisia.kz.
Объект функционировал круглосуточно, имел строгий фэйс-контроль и охрану. Принимали там в основном иностранных граждан. Правоохранители задержали пятерых организаторов незаконного бизнеса. Двое из них — иностранцы.
«Работающих» там казахстанок вовлекали в сексуальное рабство, обещая высокую прибыль и конфиденциальность.
— Доставили 21 человека от 18 до 36 лет, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги. При обыске изъяли деньги, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Алпамыс Куандык.
Досудебное расследование ведёт департамент полиции Жетысу.
