Подпольные секс-притон и казино работали в Хоргосе

На территории международного центра приграничного сотрудничества Хоргос под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса работали притоны и подпольные казино, сообщает Polisia.kz.

Объект функционировал круглосуточно, имел строгий фэйс-контроль и охрану. Принимали там в основном иностранных граждан. Правоохранители задержали пятерых организаторов незаконного бизнеса. Двое из них — иностранцы.

«Работающих» там казахстанок вовлекали в сексуальное рабство, обещая высокую прибыль и конфиденциальность.

— Доставили 21 человека от 18 до 36 лет, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги. При обыске изъяли деньги, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Алпамыс Куандык.

Досудебное расследование ведёт департамент полиции Жетысу.

https://www.youtube.com/watch?v=4i6dtbtQXrE&t=22s