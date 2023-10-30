В ночь на первое ноября ожидается гололёд, поэтому жителей Алматы просят заранее заменить летние шины на зимние.

В акимате Алматы сообщили, что в ночь на первое ноября синоптики прогнозируют сильный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха может опуститься до минус трёх градусов.

— В этой связи автолюбителям рекомендуется заменить летние шины на зимние. На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов. Поэтому водителям необходимо снижать скорость передвижения, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, — говорится в сообщении.

В горах Алматы первый снег выпал ещё в конце августа.

В прошлом году первый снегопад обрушился на мегаполис в ночь на девятое ноября.