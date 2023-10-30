Толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы (город на юге России, столица Дагестана) после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Они искали пассажиров самолёта.

Аэропорт временно закрыли.

— Принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы... Период временного закрытия будет продолжаться предварительно до 2:59 31 октября, — сообщили в Росавиации.

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральный округу заявили, что все участвующие в беспорядках будут задержаны.

— К уголовной ответственности также будут привлечены лица, которые подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что участников установить несложно — в аэропорту и на прилегающих территориях работает система видеонаблюдения.

Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших. 10 человек получили лёгкие травмы. Ещё 10 находятся в медицинских учреждениях, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия погромщиков.

— Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали... Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей... Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов, — написал он в Telegram.

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что следят за событиями в Дагестане и «ожидают, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан».

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

На территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».