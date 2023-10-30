— Причины аварии выяснены, последствия устраняются. Сейчас активно идёт переподключение жилых массивов в шахматном порядке. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым работам, — сказал Касымбек.

Авария в Астане привела к отключению электричества и перебоям в водоснабжении на правом берегу. В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что 29 октября в 21:58 на ТЭЦ-2 произошло полное снижение генерации из-за короткого замыкания. Это повлияло на подачу водоснабжения. Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал, в котором принёс извинения горожанам.Работу всех 10 подстанций полностью восстановили после полуночи, 30 октября.