Число погибших на шахте в Караганде выросло до 45

По состоянию на 20:00 обнаружили тела 45 человек, погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко. Продолжаются поиски одного шахтёра, сообщает пресс-служба МЧС РК.

— Работы ведут в районе добычных участков, расположенных на расстоянии около шести километров друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтёров, — пояснили в ведомстве.

В процессе обследования аварийных участков спасателями были выявлены:

разрушения и смещения шахтного оборудования;

отложения пыли на элементах метало-арочной крепи;

повреждения вентиляционных сооружений.

Уточняется, что видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Ранее в шахту спустился министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов и осмотрел места пожара и гибели шахтёров.

Взрыв на шахте, принадлежащей АО “АрселорМиттал Темиртау”, произошёл в ночь на 28 октября.

День общенационального траура проходит по погибшим шахтёрам.