По состоянию на 20:00 обнаружили тела 45 человек, погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко. Продолжаются поиски одного шахтёра, сообщает пресс-служба МЧС РК.
— Работы ведут в районе добычных участков, расположенных на расстоянии около шести километров друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтёров, — пояснили в ведомстве.
В процессе обследования аварийных участков спасателями были выявлены:
- разрушения и смещения шахтного оборудования;
- отложения пыли на элементах метало-арочной крепи;
- повреждения вентиляционных сооружений.
Уточняется, что видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.
Ранее в шахту спустился министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов и осмотрел места пожара и гибели шахтёров.
Взрыв на шахте, принадлежащей АО “АрселорМиттал Темиртау”, произошёл в ночь на 28 октября.
День общенационального траура проходит по погибшим шахтёрам.