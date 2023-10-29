По данным «Казгидрометра», 30 октября на севере, востоке ЗКО ожидается туман. В Уральске порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +7..+9 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег с дождем. Днём ожидается до +5..+7 градусов, ночью температура будет такая же. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.