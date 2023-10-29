— Выясняют вопросы как наличие жилья, образования, состояние здоровья и поддержание родственных связей. В учреждении №28 осуждённый после освобождения оказался на улице. Он отбывал наказание за убийство друга, за решёткой провел восемь лет. За эти годы он потерял всех своих родных и близких, — пояснили в ведомстве.

В учреждении №28 под действие пенитенциарной пробации попадают более 70 осуждённых. С ними проводят работу по подготовке к освобождению, к жизни на свободе, рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы по ЗКО.С ним провели работу в день освобождения, определили в центр социальной адаптации. Также сотрудники учреждения помогли ему оформить пенсию.