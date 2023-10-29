Число погибших на шахте в Караганде выросло до 42

По состоянию на 15:00 29 октября обнаружили тела 42 человек, погибших в результате взрыва в шахте имени Костенко. Продолжаются поиски четырёх шахтёров, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС Сырым Шарипханов спустился в шахту. Он осмотрел место пожара и гибели шахтеров.

— Оперативный штаб по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведёт координацию поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтёров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырёх километров друг от друга, — говорится в сообщении ведомства.

Поисково-спасательные работы ведут 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Взрыв на шахте, принадлежащей АО “АрселорМиттал Темиртау”, произошёл в ночь на 28 октября.

День общенационального траура проходит по погибшим шахтёрам.