Ко Дню Республики в Доме Дружбы Аксая открыли клуб по рукоделию «Возрождение». Его основала представитель Бурлинского украинского этнокультурного объединения «Хуторок» Наталья Логвинова.

Наталья Логвинова учитель русского языка и литературы, воспитатель детского сада. Сегодня она на пенсии и чтобы разнообразить свой досуг занялась рукоделием.

— Рукоделие – это творческий процесс, который требует умение работать с различными материалами и инструментами, а также у человека должно быть воображение и, конечно же, терпение. Вышивание крестиком – это одно из популярных видов рукоделия. С помощью иглы и ниток можно создавать красивые вещи, картины, рушники, различные аксессуары и даже игрушки, — делится Наталья Логвинова.

Мастерица занимается рукоделием для души, но при этом обучает и других желающих. Для этого в Доме Дружбы и открыли клуб по интересам. Участники решили встречаться каждую неделю и проводить занятия по рукоделию.

В Уральске этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана на территории Дома Дружбы высадили аллею из тополей.

— Чтобы город наш стал еще красивее, мы традиционно высаживаем деревья. Ежегодно проводим акции по посадке зеленых насаждений, вносим вклад в экологическое развитие областного центра. Члены этнокультурных объединений сажают по одному дереву в знак солидарности с нашей планетой. А также мы показываем молодежи хороший пример, чтобы они продолжали нашу традицию и озеленяли город, — сказал председатель фольклорно-этнографического казачьего центра «Яик» Игорь Спиридонов.

После посадки ассамблейцы стали участниками концертной программы, подготовленной этнокультурными центрами.

Оксана КАТКОВА,

фото автора