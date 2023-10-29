Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 38

Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко выросло до 38, сообщает пресс-служба МЧС РК.

— На данный момент обнаружены тела 38 человек, поиски 8 горняков продолжаются. Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных помещениях, — говорится в сообщении.

Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

Взрыв на шахте, принадлежащей АО “АрселорМиттал Темиртау”, произошёл в ночь на 28 октября.

День общенационального траура проходит по погибшим шахтёрам.