Общественники выявляют солдат-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны и захороненных на территории Европы.

ОО Atamnyn Amanaty действует с 2019 года. По их данным, судьба более 270 тысяч соотечественников до сих пор неизвестна. За четыре года в Atamnyn Amanaty поступило семь тысяч заявок. Долгожданную новость о деде/прадеде смогли получить свыше четырёх тысяч потомков. Останки 16 солдат транспортировали в Казахстан и захоронили на родине.

— Недавно стали известны имена наших соотечественников, погибших в Сербии в 1944-1945 годах. В основном это погибшие во время сражения либо находившиеся в госпиталях. Сейчас занимается поиском их родных и близких, — пояснили в «Atamnyn Amanaty».

ОО разыскивает родных и близких солдат-казахстанцев, захороненных в Сербии:

Коржбаев Издван Коловаевич 1924 года рождения, Казахская ССР, Гурьевская область, Шевченковский район, село Порт Шевченко;

Карташев Иван Дмитриевич 1924 года рождения, Казахская ССР, Гурьевская область, Баксайский район, посёлок Сорочинко;

Аристанбаев Каинидир 1913 года рождения, Казахская ССР, Гурьевская область, Платовниский Сельсовет;

Шакиров Урим Боркимбекович, Казахская ССР, Гурьевская область, Жилокосинский район, Яретубинский Сельсовет;

Айсиев Машрак Калдубаевич (Колдубаевич)1924 года рождения, Казахская ССР, Гурьевская область, Жилоксинский район, промысел Кульсари.

По вопросам можно обращаться к Алие Сатмурзиной: 8 (771) 287-21-11.

Электронный адрес для связи: [email protected]