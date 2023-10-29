Директора поликлиники №4 в Атырау задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщил руководитель Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Ерулан Сериккалиев на своей странице в Facebook.

— 24 октября специализированный следственный суд города Атырау в отношении подозреваемого санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование, — написал Ерулан Сериккалиев.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В феврале этого года задержали в Атырауской области главу департамента промышленной безопасности.