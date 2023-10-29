— В детско-юношеской спортивной школе Бурлинского района тренируются 1 396 учащихся. По 20 видам спорта организовали спортивные секции: асық ату, қазақ күресі, самбо, дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, тхэквондо, каратэ, футбол, волейбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, плавание, бадминтон, баскетбол, лыжный спорт, жекпе-жек, легкая атлетика, пауэрлифтинг, — рассказали в акимате района.Стоит отметить, что район может похвалиться и достижениями своих спортсменов. В сентябре Малик Мукашев одержал победу на чемпионате мира по паратхэквондо в мексиканском городе Веракрус. Сейчас он двукратный чемпион мира. В тоже время Мариям Салимгереева отличилась на чемпионате Азии в Ливане. Она выступила в весовой категории 65 килограммов и доказала свою непревзойдённость на ринге.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...