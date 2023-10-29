С каждым годом увеличивается количество жителей Бурлинского района, систематически занимающихся физкультурой и вовлечённых в здоровый образ жизни. Как сообщили в акимате района, по итогам прошлого года, 21 923 бурлинца занимаются спортом. А это 39% от всех жителей. Из них 6 223 детей в возрасте 6-13 лет, 10 360 — молодёжи в возрасте 14-29 лет, 5 340 взрослых старше 30 лет.
— В детско-юношеской спортивной школе Бурлинского района тренируются 1 396 учащихся. По 20 видам спорта организовали спортивные секции: асық ату, қазақ күресі, самбо, дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, тхэквондо, каратэ, футбол, волейбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, плавание, бадминтон, баскетбол, лыжный спорт, жекпе-жек, легкая атлетика, пауэрлифтинг, — рассказали в акимате района.
Стоит отметить, что район может похвалиться и достижениями своих спортсменов. В сентябре  Малик Мукашев одержал победу на чемпионате мира по паратхэквондо в мексиканском городе Веракрус. Сейчас он двукратный чемпион мира. В тоже время Мариям Салимгереева отличилась на чемпионате Азии в Ливане. Она выступила в весовой категории 65 килограммов и доказала свою непревзойдённость на ринге.