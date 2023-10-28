После жалоб фермеров на уничтожение урожая сайгаками, правительство официально разрешило отстрел парнокопытных. В Минэкологии сразу заявили, что отстрел, а точнее отлов будет производиться только сотрудниками "Охотзоопром", а мясо будет сдаваться на переработку и на рынках продаваться не будет. Однако не успела акция начаться, как тут же появились объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм. Причем диетическое мясо уже предлагают купить и в соседней Атырауской области, при этом продажа происходит через мессенджеры и соцсети. По заверениям торговцев джейран – из степей Западно-Казахстанской области. Его якобы охлаждают и затем якобы доставляют на рынки Атырау. Мясо можно заказать даже с доставкой. Тем временем, охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а… дохлый.
—  Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется — коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, — считает член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов. По его словам, сегодня в мессенджерах много «гуляет» сообщений о продаже сайгачатины в Атырау за 2500 тенге.
Тем временем, наш променад на местные рынки не принес результатов. Здешние торговцы даже не знают — что это за мясо такое. Торгуют по обыкновению кониной, говядиной, верблюжатиной. На заданный нами вопрос в горСЭС — проверяли ли специалисты мясо сайгака, реализуемое на рынках Атырау, на качество, нам ответили так: если была бы какая жалоба, с фото/видео на качество мяса, то мгновенно бы среагировали. А проверять просто так не позволяет мораторий. На нашествие животных в ЗКО не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Лина ОЙЛОВА