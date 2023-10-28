— Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется — коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, — считает член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов. По его словам, сегодня в мессенджерах много «гуляет» сообщений о продаже сайгачатины в Атырау за 2500 тенге.Тем временем, наш променад на местные рынки не принес результатов. Здешние торговцы даже не знают — что это за мясо такое. Торгуют по обыкновению кониной, говядиной, верблюжатиной. На заданный нами вопрос в горСЭС — проверяли ли специалисты мясо сайгака, реализуемое на рынках Атырау, на качество, нам ответили так: если была бы какая жалоба, с фото/видео на качество мяса, то мгновенно бы среагировали. А проверять просто так не позволяет мораторий. На нашествие животных в ЗКО не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Лина ОЙЛОВА
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...