По данным «Казгидрометра», 29 октября В ЗКО ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +10..+12 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег с дождем. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.