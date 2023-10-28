19 случаев заражения опасными паразитами выявили с начала года в Алматы

Заболеваемость эхинококкозом выросла в Алматы. С начала года зарегистрировали 19 случаев, сообщила заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Эхинококкоз — паразитарное заболевание, поражающее печень, лёгкие и другие органы. В них образуются множественные кистозные образования, содержащие личинки паразитов.

Возбудителем является Эхинококк — вид ленточных червей. Основными источниками эхинококкоза для людей являются собаки, волки, лисицы и шакалы.

— Заражение человека происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе и поедании дикорастущих ягод и трав, при обработке шкур, при употреблении воды из прудов и водоёмов. Собаки заражаются эхинококкозом при поедании внутренних органов животных, поражённых кистами паразита, — пояснила Калыкова.

Заразиться эхинококкозом можно и от здоровой собаки, на шерсть которой занесены яйца эхинококков с шерсти больной. При несоблюдении правил личной гигиены яйцо паразита с продуктами питания или водой попадает внутрь.

Основные меры профилактики:

соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после каждого общения с собаками и любыми другими животными или после работы на огороде, игр во дворе;

избегать тесного контакта с бродячими собаками, не допускать детей к играм с ними;

проводить профилактическое лечение собак;

не пить сырую воду;

тщательно мыть перед употреблением в пищу овощи, фрукты, ягоды, зелень.

