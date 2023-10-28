Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 32

Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, сообщает пресс-служба МЧС.

— По состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО «АрселорМиттал Темиртау» задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», — говорится в сообщении.

Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода.

Для информационной и психологической поддержки работают телефоны «горячей линии» в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

Взрыв на шахте, принадлежащей АО “АрселорМиттал Темиртау”, произошёл в ночь на 28 октября.

29 октября объявлен Днём общенационального траура по погибшим шахтёрам.