В Уральске не уберут предупреждающие знаки перед скоростемерами
Предупреждающие знаки об установленных камерах, как предполагали ранее, убирать не будут.
Второго октября в департаменте полиции ЗКО сообщали об установке шести новых скоростемеров. Говорилось, что возможно уберут предупреждающие знаки об установленных камерах.
В полиции, в ответ на запрос редакции информировали, что в местах установки камер число нарушений скоростного режима снижается.
— В Уральске их число в этом году сократилось на 24%. Но остаётся высоким, несмотря на то, что участки автоматического контроля обозначены соответствующими знаками и сумма штрафа немаленькая, — ответили в запросе.
В ведомстве сообщили, что на запрос депутата сената они выразили позицию о неприменении предупреждающих знаков о системах контроля.
— Это только позиция. Правила дорожного движения трактуют «применяются либо не применяются». Это позволит повсеместно дисциплинировать водителей, а не только
в обозначенных зонах автоматического контроля. Информационные знаки, предупреждающие об установленных камерах на территории Уральска, убирать не будут, — ответили в запросе.