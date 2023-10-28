Президент Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур 29 октября после ЧП на шахте в Караганде, сообщает Акорда.

Глава государства встретился с семьями и родственниками горняков. Президент подчеркнул, что окажут необходимую помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.

— На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб, — сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

Президент сообщил, что 29 октября будет объявлено Днем общенационального траура.

Взрыв на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошёл в ночь на 28 октября.

В начале этого года на территории «АрселорМиттал Темиртау» обрушился газопровод, а до этого рабочий погиб от удара током.