14 октября 2025 года в школе-лицее №38 имени Алии Молдагуловой открыли кадетский класс «Жас сақшы», которому присвоено имя старшего сержанта милиции Малика Рушанова, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

— В новый кадетский класс зачислили 22 ученика. В рамках специальной программы они будут проходить обучение по направлениям дисциплины, правовых знаний и патриотического воспитания, — отметили в ведомстве.

Малик Рушанов родился в 1970 году в селе Өспен Бурлинского района ЗКО. После окончания средней школы в 1987 году трудился в родном селе, в 1988 году его призвали в ряды Вооруженных сил. С 1990 года начал службу в органах внутренних дел. 7 октября 1995 года, охраняя здание банка «Туранбанк» в городе Аксай, погиб при вооружённом нападении преступников, проявив мужество и верность служебному долгу. За время службы Рушанов зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу сотрудник. В 1993 году ему было присвоено специальное звание старшего сержанта милиции.

Стоит отметить, ранее в Западно-Казахстанской области были открыты два кадетских класса «Жас сақшы»: