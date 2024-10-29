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Социум

У акима Уральска новый заместитель

Распоряжением акима города Уральска заместителем акима города назначен Тапишев Аслан Нурланович. С 2020 года он занимал должность президента объединения юридических лиц «Ассоциация «Гражданский Альянс» ЗКО.
Арайлым Усербаева
У акима Уральска новый заместитель

Распоряжением акима Уральска назначен новый замакима города — Тапишев Аслан Нурланович. С 2020 года он занимал должность президента объединения юридических лиц «Ассоциация «Гражданский Альянс» ЗКО. 

Аслан Тапишев  будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта. На этом посту он будет заменять Арсена Губашева, который в данный момент проходит обучение в Астане. 

Напомним, сам аким Уральска Мурат Байменов занял этот пост пятого октября. Теперь у него будет три заместителя: Жандос Дуйсенгалиев, который курирует сферу дорог, транспорта, ЖКХ и благоустройства и Азамат Халелов, курирующий сферы строительства, архитектуру, инвестиций, сельское хозяйство и земельные отношения. 

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