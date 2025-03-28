Уровень воды в Урале медленно растёт

По данным РГП «Казгидромет», за сутки уровень Урала в Уральске поднялся на 23 см. Утром 28 марта он достиг 359 см, при этом опасным считается уровень 850 см. Всего за время подъёма река прибавила 200 см.

Также уровень воды в Урале вырос:

в Январцево — на 18 см,

в селе Кушум — на 14 см,

в селе Тайпак — на 11 см.

В реке Чаган, на гидропосту Мичуринское, вода поднялась на 11 см. Сейчас уровень составляет 441 см при опасной отметке в 1100 см. В мелких реках уровень воды немного снизился.

Отметим, что в ДЧС региона сообщили, что угрозы паводка в ЗКО нет.