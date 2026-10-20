В Казахстане выросло число ДТП с автобусами - 36 перевозчиков уже лишились лицензий

В Казахстане резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. На фоне ухудшения статистики Главная транспортная прокуратура провела масштабную проверку пассажирских перевозчиков, по итогам которой лицензий лишились 36 компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Печальная статистика аварийности
С начала года в стране зафиксировано 644 ДТП с участием автобусов, что на 5,9% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В результате этих происшествий погибли 24 человека, ещё 955 получили травмы различной степени тяжести.
Прокурорский анализ показал, что ключевые требования безопасности при организации пассажирских рейсов в большинстве случаев выполнялись лишь на бумаге.
Липовые базы и квалификация для галочки
В надзорном органе выяснили, что бизнесмены массово игнорировали обязательные нормативы: от исправности техники до медицинского освидетельствования водителей перед выездом.
- Установлено, что обязательные требования безопасности по наличию ремонтно-производственных баз, тахографов, медицинских работников и технических специалистов зачастую соблюдаются формально. В качестве ремонтных баз заявляются объекты, не приспособленные для обслуживания транспорта, одни и те же специалисты одновременно числятся у нескольких перевозчиков, а также представляются страховые полисы с истекшими сроками действия, - отметили в прокуратуре.
Всего подобные нарушения выявлены у 448 компаний-перевозчиков.
Чистка рынка и наказание чиновников
В транспортной прокуратуре подчеркнули, что ситуация стала возможной из-за провалов в государственном контроле - уполномоченные органы вовремя не выявляли и не отстраняли от работы нарушителей.
- Уполномоченными органами не обеспечивается своевременное выявление и отстранение от перевозок субъектов, не соответствующих квалификационным требованиям. В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора 124 перевозчика привлечены к административной ответственности, у 36 прекращено действие лицензий. По остальным работа продолжается, - добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, за ненадлежащий контроль к административной и дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.
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