Иллюстративное фото из архива "МГ" - Смогут ли люди покупать жилье на пенсионные накопления, если у них уже есть жилье? - поинтересовался корреспондент редакции, уточнив, что обычно в государственных программах есть ограничение, чтобы собственной недвижимости не было в течение пяти лет до подачи заявки. В пресс-службе ведомства ответили, что ограничений нет. "К примеру, у вас есть однокомнатная квартира, но вы хотите себе двухкомнатную квартиру. Есть формулировка в программе - улучшение жилищных условий. При наличии однокомнатной снимаете деньги с ЕНПФ либо делаете обмен с доплатой. Либо продаете однокомнатную, берете деньги, вырученные с продажи, из пенсионных, и покупаете двухкомнатную. Либо у вас квартира на окраине, но хотите в центре. Все это предусмотрено, здесь ограничений нет. Если есть жилье, но хочешь еще, то ограничений нет", - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, с 2021 года казахстанцам разрешат использовать часть пенсионных накоплений на жилье, лечение и передачу в управление частным финансовым компаниям. Программа предусматривает возможности приобретения жилья на первичном и вторичном рынке или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении пяти лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.