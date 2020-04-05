Еще у пяти жителей региона была выявлена коронавирусная инфекция сегодня, 5 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Вечером 5 апреля стало известно ещё о 15 случаях заражения в Казахстане, из них в городе Алматы -1, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 6,  в Карагандинской области - 1, в Кызылординской области - 6. В Атырауской области зараженными оказались мужчины 34, 36 и 60 лет, а также 49-летняя, 63-летние женщины и 18-летняя девушка. Все являются контактными ранее выявленных заболевших. Состояние здоровья удовлетворительное. В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар, они проходят соответствующее лечение. Люди контактные с ними оперативно выявляются и изолируются. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    