Полицейские установили личности всех героев видеоролика с вечеринки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вот карантин! - блогер устроил вечеринку в Уральске (видео) Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент был снят в кафе города Уральск. Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало недовольство среди горожан. - Как только в полицию поступил сигнал о том, что трое мужчин нарушают карантинный режим, наши сотрудники незамедлительно приступили к оперативно-поисковым мероприятиям. В настоящее время все герои видеоролика задержаны. В отношении них составлены протокола по статье 476 КоАП "Нарушение режима чрезвычайного положения". Кроме этого, избирается мера ответственности в отношении хозяина увеселительного заведения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Выяснилось, что автор ролика является жителем города Алматы, а в Уральск приехал из России 31 марта, до введения карантинного режима. - Он приехал по приглашению своего друга, жителя города Уральск. При пересечении поста ему было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и 14 дней не покидать места своего проживания, однако он нарушил данное требование и вышел в общественное место в сопровождении своих товарищей. Мера наказания будет определена судом, – рассказали в полиции. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 5 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 584, вылечились 42 человека, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  