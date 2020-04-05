Видео с вечеринки мужчина опубликовал в социальных сетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Казахстанский блогер Айдын Тусупов занимается ставками и прогнозами на сайт. У него более 700 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, с которыми он поделился видеозаписями о том, как его "встречает Уральск". Кроме Айдына Тусупова, на кадрах сняты еще несколько мужчин, которые сидят за накрытым столом, а обслуживает их, по видимому, официант.
– Вот карантин! Что скажешь, братка? - комментирует видео мужской голос за кадром.
Стоит отметить, что на видео присутствует точное время съемок - 22.25.
Член мониториноговой группы и блогер Малик Жумагалиев на своей странице в Facebook
задался вопросом, как человек попал в Уральск, минуя блок-посты.
– Вчера поздней ночью в Telegram-канале уральских новостей была опубликована информация о небольшой вечеринке в ресторане. Не знаю, почему главного героя умудрились назвать "популярным казахстанским блогером", на мой взгляд, это типичный представитель одной букмекерской конторы. Стоит отметить, что всего неделю назад блогер находился в Сочи. А в своем инстаграм делился с более чем 700 тысячами подписчиков тем, как объезжал блокпосты, чтобы попасть в Уральск. Господин главный государственный санитарный врач Мукамгали Арыспаев, каким образом вверенная Вам санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию по исполнению запрета работы точек общественного питания после 22.00? Прошу соответствующие уполномоченные государственные органы, с целью профилактики и выявления коррупционных правонарушений, провести проверку для установления факта проникновения Уральск в период действия карантина, минуя блок-посты или через них, а также работу объекта общественного питания после 22.00ч., с привлечением виновных лиц к ответственности, - пишет на своей странице Малик Жумагалиев.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что полицейским удалось задержать Айдына Тусупова. Он будет привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". При этом в полиции не уточнили, как мужчина попал в Уральск, минуя блокпосты, и будут ли проверять ответственных лиц. Другие подробности выясняются.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 5 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 551, вылечились 36 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
