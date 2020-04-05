Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, наибольшее количество пожаров происходит по вине человека. Поскольку в нынешнее время значительная часть людей находится дома, то и вероятность возникновения пожаров тоже увеличивается. С введением чрезвычайного положения жителям области настоятельно рекомендуют оставаться в своих домах и квартирах. – Но вместе с тем нельзя забывать о правилах пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках. Ведь в то время, когда большинство взрослых и детей находятся дома, увеличивается нагрузка на электрические сети, в разы увеличивается вероятность возникновения происшествий по вине человека, в том числе из-за детской шалости, следовательно, вопросы безопасности, сейчас как никогда актуальны. Чтобы самоизоляция от коронавирусной инфекции не омрачилась печальной статистикой, необходимо следить за состоянием электропроводки и включенными электроприборами, газовым оборудованием, необходимо быть крайне внимательными при курении, не бросать окурки с балконов, из окна автомобиля или на сухую траву. Не злоупотребляйте алкоголем. Больше всего бытовых пожаров с трагическими последствиями происходят в домах, где люди находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проводя «субботники» на дачном или приусадебном участке, убирайте мусор и сухую траву в мешки, так как сжигать мусор нельзя, - говорит Ерлан Турегелдиев. По словам Ерлана Турегелдиева, в то время, когда дети находят дома, родителям крайне важно проанализировать, как их дети проводят досуг, разъяснить им правила безопасного поведения, в том числе в различных экстремальных ситуациях. – Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. Внимательно следите за детьми, не оставляйте их одних без присмотра, не допускайте шалостей с огнем, - отметил Ерлан Турегелдиев. Кроме того, сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют убирать в недоступное для детей место спички, зажигалки, ставшие неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни, опасные предметы для детей, спирты, антисептики, хлоросодержащие жидкости, всевозможные медикаменты должны быть вне зоны свободного доступа. – Объясните детям, что шалость с этими веществами опасна для их жизни. Научите их правильному поведению в случае экстремальной ситуации. Выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения – «101» и «112». Помните, что провести однократную беседу недостаточно. Постарайтесь регулярно повторять с ребенком правила безопасного поведения, обращения с электроприборами. В игровой форме разбирайте конкретные примеры, допущенные ошибки, и, конечно же, сами соблюдайте правила безопасности, ведь Вы для ребенка – лучший пример, - добавил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что с начала 2020 года в ЗКО в пожаре погиб один ребенок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.