По данным службы спасения, 6 апреля в Уральске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а также сильный туман. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью +2. По данным РГП "Казгидромет". в Атырау ожидается сильный дождь. Днем синоптики прогнозируют 13 градусов тепла, ночью +7. Переменная облачность и 14 градусов тепла днем прогнозируют в Актобе. Ночью столбики 3 градуса тепла. В Актау малооблачно, днем +9, ночью +5.