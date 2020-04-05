Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Западно-Казахстанской области усилен противоэпидемический режим. Во время пандемии коронавируса в стране закрыты многие учреждения и организации. Необходимость в соблюдении дистанции, а также принимаемые профилактические меры в Казахстане строго контролируются сотрудниками полиции. Однако в учреждении РУ-170/2 для осужденных есть альтернатива - это онлайн связь с родными, которую организовала администрация учреждения. Видеосвязь играет не маловажную роль в жизни осужденных по укреплению родственных и социально полезных связей. Осужденные учреждения, виртуально общаясь с родными, получают массу положительных эмоций. Благодаря видеосвязи осужденный Ройтман смог впервые увидеть свою маленькую дочь. Виртуальная встреча вызвала у мужчины бурю эмоций, и он написал благодарственное письмо в адрес руководства учреждения. – Я нахожусь в местах лишения свободы с августа 2018 года. У меня жена и дочь 2018 года рождения, которую я еще воочию не видел. Моя семья проживает на территории Российской Федерации, и в январе этого года моя жена с маленькой дочерью собирались ко мне на длительное свидание, которое я с нетерпением ждал. Однако этой минуты не стало из-за всемирного карантина в связи с коронавирусной инфекцией и я был сильно расстроен! Я уже потерял надежду! Но чудо произошло! Мне сообщили, что я могу осуществить домой видеозвонок и не только услышать, но и увидеть свою жену и дочку! Я искренне вам благодарен за такое решение и заботу о нас! И верю в то, что вы будете примером для всех руководителей государственных органов! - написал осужденный Ройтман. – У осужденных есть право оставаться на связи с близкими людьми. Ведь эта онлайн связь помогает осужденным поддерживать родственные связи, а также встать на путь исправления и позитивно влияет на их психологическое состояние. А раз это так, значит эта работа будет продолжена в данном направлении, - говорит старший инспектор-психолог Тастеева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.