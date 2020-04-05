Летальный исход зарегистрирован в Шымкенте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау Сегодня, 5 апреля, в стране зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Погибшим оказался 56-летний житель Шымкента. Таким образом, это уже шестая смерть в Казахстане. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 5 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 551, вылечились 36 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.