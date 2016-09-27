Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима города Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, в городе очень много остановок, которые даны в аренду одному человеку, он сдает их другим и в итоге никто за внешним видом павильонов не следит. - Сейчас я закрепляю за каждым отделом улицы, где вы должны будете провести инвентаризацию остановочных павильонов, проверить сроки аренды и привести их в нормальный вид. Надо снять всю рекламу, оставить только название, должна быть облагорожена территория остановки, чтобы не было грязи и стояли урны, - дал задание подчиненным Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - До сегодняшнего дня никто не следил за сроками, когда заканчивается аренда ларьков. Сейчас, если ларек пустует и никто не пользуется им - будем сносить и ставить новые городские остановки. Новые земли под ларьки давать не будем. Есть такие арендаторы, которые берут несколько павильонов себе, а потом сдают их в аренду. Получается неплохой бизнес. Также заместитель акима заявил, что необходимо снять все рекламные банеры и плакаты с остановок, которые портят внешний вид города. - На остановках должно быть написано только название и можно оставить слово "магазин", все остальное должны вы снять. Если где-то ограждение оторвалось или еще какие-то дефекты есть, то все эти недочеты убрать. Вы, руководители отделов, должны это проконтролировать, - заявил замакима. - Также мы обяжем арендаторов составлять договора с ДЭП, а то получается что снег и наледь рабочие убирают с частной территории бесплатно. Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ дал недельный срок на инспекцию остановок и подчеркнул, что все это делается не ради какого-то праздника, а для улучшения облика города. - Если сами не можете по хорошему договориться с хозяевами, то привлекайте в помощь себе МПС, они будут штрафовать нерадивых хозяев остановочных павильонов,- посоветовал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ руководителям отделов. - В следующем году у нас в городе появятся 50 новых остановок, и вы мне должны дать сведения о том, где необходимо их установить. К слову, по новому эскизу в Уральске уже были установлены два павильона на остановке Евразия и Облисполком.