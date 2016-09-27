Во время драки полицейские получили травмы и ушибы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". draka(800x600)   Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, при несении службы на маршруте патрулирования инспекторами батальона дорожно-патрульной полиции УВД г.Уральск за превышение скорости был остановлен автомобиль. - На законные требования полицейских предъявить документы водитель и пассажиры остановленного транспортного средства оказали активное сопротивление. Несмотря на полученные травмы и ушибы, полицейские успешно произвели задержание правонарушителей, - сообщили в полиции. За оказанное сопротивление полицейским были задержаны водитель 1992 года рождения и пассажир 1987 года рождения, которые в настоящее время водворены в ИВС. По данному факту начато расследование по статье 380 УК РК - "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол стразу по двум статьям КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством" и "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака)". Автомашина водворена на специальную автостоянку. Также в полиции отметили, что инцидент произошел в поселке Зачаганск, а не в г. Аксай. Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором очевидец заснял драку между неизвестными мужчинами и дорожными полицейскими.