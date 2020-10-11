Иллюстративное фото из архива "МГ" Медики первой поликлиники в Атырау требуют выплатить им компенсацию за то, что они заразились коронавирусом во время исполнения своих обязанностей. Все они работали на передовой во время пандемии. По их словам, члены комиссии, выдающие согласие на выплату надбавок, напрямую спрашивали, от кого они заразились. Поликлиника обслуживает больше всего человек в городе - 65 тысяч, почти все 300 сотрудников переболели COVID-19. - Нас рентгенологов двое, коллега ушёл на больничный, несмотря на то, что я сам заболел, мне пришлось работать. Более 200 человек лично ставил диагноз - пневмония. Почему коллеги из других поликлиник получили выплаты, а мы нет. Мы разве работали меньше, чем другие? - говорит врач-рентгенолог Азамат Адильбекулы. Кроме компенсации проблема у медработников и с получением дополнительных выплат. Оказалось, что 70 млн тенге, предназначенные для этих целей, загадочным образом исчезли со счета. - Руководство не дает нам никаких ответов. Сделали собрание и сказали, что деньги исчезли. Поэтому никаких надбавок не будет. Куда исчезли эти деньги? Кто за это ответственен? - задаёт вопрос медсестра поликлиники Лаура Зинуллаева. Отчаявшиеся медработники не раз жаловались в Министерство и управление здравоохранения, ответа так и не поступило. В этот раз руководитель управления здравоохранения заверил, что дело о хищении находится под контролем: подозреваемый найден и ведётся следствие. - В поликлинике на получение выплаты в размере 2 млн тенге подали 27 сотрудников, 9 из них получили подтверждение. Данные остальных на стадии рассмотрения. Но есть и те, кому отказали. Комиссия посчитала, что они не были задействованы в лечении больных коронавирусом, - и.о. руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев. Однако и.о. руководителя облздрава отметил, что они готовы пересмотреть заявки. В целом в Атырауской области на получение выплат подали 955 врачей, из них около 500 получили одобрение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.