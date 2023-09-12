В июле этого года «Батыс су Арнасы» подало заявку на утверждение среднеотпускного тарифа на услуги водоснабжения на уровне 131,09 тенге за кубометр воды, а на услуги канализации повысить до 165,87 тенге за кубометр воды.

Уточняем, действующий тариф на воду для населения составлял 45,80 тенге, на канализацию — 49,29 тенге за кубометр (с НДС).

Как выяснилось, антимонопольщики рассмотрели заявку ТОО "Батыс су арнасы" и приняли решение частично удовлетворить ее. Так, с 15 сентября вводятся в действие новые тарифы на услуги предприятия. Согласно новому тарифу, один кубометр воды составит 68,70 тенге с НДС, а за канализацию уральцы будут платить 73,94 тенге с НДС. Такая цена на услуги ТОО "Батыс су арнасы" будет действовать до конца этого года.

Ранее в Уральске уже повысился тариф на тепло и горячую воду. С 1 июня 2023 года среднеотпускной тариф без НДС на 2023 год составил 5 434,82 тенге за 1 Гкал. Однако в августе стало известно, что АО "Жайыктеплоэнерго" во второй раз подало заявку антимонопольщикам. Предприятие просит повысить стоимость своих услуг на 6% от тарифа, утвержденного в июне.