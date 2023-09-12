Мы сообщали о том, что с 15 сентября в Уральске повысится тариф на водоснабжение и водоотведение. Так, для населения один кубометр воды подорожает на 22,9 тенге с 45,80 до 68,70 тенге с учетом НДС, а на канализацию на 24,65 тенге с 49,29 до 73,94 тенге с учетом НДС.

Между тем, по информации департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, 1 августа к ним поступила заявка от ТОО «Батыс су арнасы» «на утверждение до истечения срока его действия на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения».

- Основной причиной подачи заявки послужило изменение цены на электрическую энергию и увеличения заработной платы работников предприятия до среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики. ДКРЕМ тщательно проанализировав заявки, утвердил тарифы и тарифные сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отведению и очистке сточных вод для ТОО «Батыс су арнасы» до истечения его срока действия, с вводом в действие с 15 сентября 2023 года, - пояснили в ведомстве.

Среднеотпускные тарифы на 2023 год по подаче воды по распределительным сетям составили 135,25 тенге за 1 куб.м. без НДС (с ростом на 31,46 тенге от действующего тарифа), в том числе:

• для населения -61,34 тенге (с ростом на 20,45 тенге от действующего тарифа);

• для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств -529,31 тенге (с ростом на 59,05 тенге от действующего тарифа);

• для прочих потребителей – 338,86 тенге (с ростом на 78,82 тенге от действующего тарифа).

Среднеотпускные тарифы по отведению и очистке сточных вод составили 168,41 тенге (с ростом на 37,78 тенге от действующего тарифа) за 1 куб.м. без НДС в том числе:

• для населения - 66,02 тенге (с ростом на 22,01 тенге от действующего тарифа);

• для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств -648,72 тенге (с ростом на 88,06 тенге от действующего тарифа);

• для прочих потребителей – 338,39 тенге (с ростом на 75,91 тенге от действующего тарифа).

В департаменте КРЕМ отметили, что изменение тарифа предусматривает пересмотр среднемесячной заработной платы производственному персоналу субъекта в сторону увеличения на 59,5% (от 101 990,29 тенге до 167 710 тенге) согласно данным статистики региона.

- Данная мера позволит не допустить отток квалифицированных кадров из отрасли, что также немаловажно для предоставления качественных и надежных услуг. Наряду с вышеуказанными факторами, учтено изменение стоимости стратегического товара, покупки и транспортировки электрической энергии более чем на 20%, - сообщили в ведомстве, отметив, что «в целом, процесс тарифообразования основывается на представленных материалах субъектов-монополистов, с учетом обеспечения гласности и прозрачности, и в первую очередь должен быть комфортным для потребителей коммуслуг».

К слову, социально-уязвимым слоям населения для компенсации тарифа предусмотрена помощь от государства. Подробную информацию можно получить в управлении координации Занятости и социальных программ по ЗКО.