В редакцию "МГ" обратились автовладельцы, которые рассказали, что на некоторых заправочных станциях города пропал сжиженный газ.

— В прошлом году осенью тоже были какие-то перебои с поставками газа. Не повторится ли все это? Не придется ли брать газ по талонам или выстаивать в очередях, — задал вопрос житель Уральска по имени Виктор.

Действительно, на АГЗС Ven Oil, "БИНОМ", «Бейбарс Газ» (ТОО «Алау») — сжиженного газа нет. На "НЕФТЭКе" стоимость составляет 64 тенге за литр.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Мирас Мулкай объяснил сложившуюся ситуацию. Он отметил, что дефицита и перебоев с поставками сжиженного газа в области нет.

— Утвержденный объем на сентябрь — 2900 тысяч тонн сжиженного газа, из них 1200 тонн уже забрали, осталось 1700 тонн. Весь объем газа мы берем с АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод). К нему привязаны и Атырауская область, и Западно-Казахстанская, и Мангистауская, части Актюбинской и Кызылординской областей. Соответственно, эти регионы доставляют газ железнодорожным транспортом. Мы — Атырауская и Западно-Казахстанские области сжиженный нефтяной газ доставляем автовывозом. Если доставлять железнодорожным транспортом, это дополнительные расходы. Сейчас на АНПЗ накопилось много железнодорожных составов и чтобы их отпустить, объем который предусмотрен на автовывоз в Уральск и Атырау сократили, — рассказал Мулкай.

По словам Мираса Мулкая, до сегодняшнего дня сжиженный газ для ЗКО отпускали через день. Теперь — выдают ежедневно.

— Мы хотим, чтобы отпускали для нас ежедневно и вдвое больше по 200 тонн. Этот вопрос отрабатывается с министерством. К тому же хотим, чтобы нам выделили дополнительный объем. Думаю, вопрос решится положительно. В течение двух— трех дней вопрос отрегулируется, — заключил Мирас Мулкай.

Напомним, в ноябре прошлого года газ пропал с АГЗС Уральска. Тогда топливо можно было найти на маленьких станциях, но людям приходилось выстаивать длинные очереди.