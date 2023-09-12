25 августа девятилетнюю девочку  ударило током на пенной вечеринке в посёлке Узунколь Костанайской области. Тогда пострадавшую без сознания и в критическом состоянии доставили в реанимацию районной больницы, откуда затем перевезли в областной госпиталь. После случившегося полицейские начали расследование, а заместитель акима и глава отдела внутренней политики Узункольского района лишились должностей. Строгую дисциплинарную ответственность понёс и аким района. В управлении здравоохранения региона корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что девочка скончалась утром 12 сентября.