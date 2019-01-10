При  городской поликлинике №3 г.Атырау открылся молодежный центр здоровья «Үміт», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Kazpravda.kz С нового года в третьей  городской поликлинике  молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет теперь смогут получать бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Услуги будут оказываться горожанам на конфиденциальной  основе. - Школьники и студенты, прикрепленные к поликлинике №3, смогут получить поддержку психолога, гинеколога, подросткового врача и даже юриста, - рассказала руководител молодежного  центра здоровья Анна Науашева. Также планируется, что в стенах центра будут проводиться семинары и различные тренинги в неформальной обстановке. Телефон доверия:  87756687223 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК