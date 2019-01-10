Kazpravda.kz С нового года в третьей городской поликлинике молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет теперь смогут получать бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Услуги будут оказываться горожанам на конфиденциальной основе. - Школьники и студенты, прикрепленные к поликлинике №3, смогут получить поддержку психолога, гинеколога, подросткового врача и даже юриста, - рассказала руководител молодежного центра здоровья Анна Науашева. Также планируется, что в стенах центра будут проводиться семинары и различные тренинги в неформальной обстановке. Телефон доверия: 87756687223 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.