Авиакомпания Air Astana cообщила, что вчера был отменен ряд рейсов авиакомпании из Уральска, а также в Уральск. Причина - низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильный ветер в аэропорту Уральска.

– Сегодня, 25 ноября, сохраняется нелетная погода в аэропорту Уральска, это туман и видимость ниже допустимого минимума. В связи с этим задерживается рейс из Астаны в Уральск, а рейс КС 881 Алматы - Уральск произвел вынужденную посадку в аэропорту Атырау, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Cтатус рейсов в пресс-службе Air Astana попросили проверять на официальном сайте авиакомпании.

В аэропорту Уральска отменили несколько рейсов