Стадион «Юность» начали реконструировать в 2015 году. На это компания КПО б.в. выделила 580 млн тенге. Балансовая стоимость стадиона составила 1 млрд 30 млн тенге. Пятого июля 2018 года на торжественном открытии директор подрядной организации «Бірлік» Аманжол Конеев отметил, что такому стадиону нет аналогов в Казахстане. Комплекс работает в два сезона.

Говорилось, что зимой зальют каток, который может работать при температуре +10 градусов. На стадионе имеется лёдозаливочная техника, которую якобы привезли из Италии.

23 апреля 2019 года прошли торги по передаче стадиона «Юность» в доверительное управление. Разгорелся скандал. Новый владелец утверждал, что оборудование для искусственного льда неисправно. Облспорт заявлял, что новый владелец не заинтересовался работой стадиона.

К слову, сейчас стадион «Юность» находится на балансе областной школы высшего спортивного мастерства. Руководитель Асхат Шайхиев рассказал, в каком сейчас состоянии находится «Юность» и ждать ли уральцам отремонтированного стадиона.

По словам Асхата Шайхиева, на стадионе установлено три чиллера (аппарат для охлаждения жидкости — прим. автора). К ним ещё нужно будет приобрести жидкости (фреон и гликоль). К холодильному оборудованию подведены кабели. При одномоментном включении один не справился и сгорел. В рамках гарантийного обслуживания представители ТОО «Бірлік» заменили питающий кабель. Акт приёма объекта Асхат Шайхиев не подписал. На него подрядная организация подала в суд.

— Этим летом сгоревший кабель заменили на аналогичный. Акт приёма я не подписал, потому что не исключаю, что при одномоментной нагрузке он снова сгорит. Рисковать мы не можем. Должен быть кабель большей мощности. На меня подали в суд. Я его выиграл. Теперь ждём, когда заменят кабель. Как только температура воздуха позволит, откроем массовые катания для горожан, — рассказал Шайхиев. — Специалисты из Москвы проверили оборудование и сказали, что оно работает. В холодильном оборудовании, где перегорел кабель, есть неисправности. Рисковать мы не можем. По инструкции включают три холодильника.

Руководитель областной школы высшего спортивного мастерства дополнил, что на стадионе ремонтируют туалеты.