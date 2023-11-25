По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, во исполнение поручения президента Казахстана «улучшение не менее 95% местных дорог до 2025 года» проводится соответствующая работа. БОльшая часть проектов по району завершается.
В рамках государственной программы «Развитие регионов 2020-2025» завершили строительство:
- внутренних дорог 7, 9 и 11 микрорайонов;
- дорог и тротуаров в микрорайонах Строитель 1 и Строитель 3;
- дорог в 12 и 13 микрорайонах;
- подъездных и внутренних дорог к микрорайону Старый Аралтал.
По программе полностью на 27 километрах дорог уложили асфальт.
В рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» в текущем году начали строительство внутренних дорог в сёлах Бумаколь и Жарсуат. Поскольку эти проекты переходящие, строительные работы завершат в 2024 году.
Капитальный ремонт улицы Уральская в селе Приуральное, начатый в прошлом году, завершится в этом году. В рамках этого проекта отремонтируют 10 километров дорог.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета продолжаются работы по капитальному ремонту подъездной дороги к селу Канай и средний ремонт трассы Амангельды — Успенка.
За счёт средств местного бюджета ведётся ремонт ряда улиц Аксая. Завершили начатые в этом году работы по среднему ремонту улиц Кокжиек, Совхозная, Транспортная и Деповская. Средний ремонт подъездной дороги к Кызылталу начался в этом году и завершится в следующем.
Со слов акима района, для благоустройства в Аксае реализуют несколько проектов. Завершено строительство скверов на улицах Кызылтала, Енбекши и Жастар. В следующем году завершат работы по строительству и озеленению детских и спортивных площадок, будет открыт сквер.
В микрорайоне Аралтал завершается строительство 20 двухквартирных домов, ведётся работа по передаче 20 квартир в качестве служебных за счёт средств местного бюджета вкладчикам «Отбасы Банка», стоящим в очереди.
— В рамках программы «Нұрлы жер» в 10 микрорайоне идёт строительство девятиэтажного жилого дома для вкладчиков «Отбасы банка», стоящих в очереди в местном исполнительном органе. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года. В рамках программы продолжается строительство двух девятиэтажных жилых домов. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2024 года. Если на прошлой неделе в Аксай открыто пожарное депо на четыре автомобиля, то сегодня ввели в эксплуатацию военный сборный пункт, — сообщил Еркебулан Ихсанов.