По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, во исполнение поручения президента Казахстана «улучшение не менее 95% местных дорог до 2025 года» проводится соответствующая работа. БОльшая часть проектов по району завершается.

В рамках государственной программы «Развитие регионов 2020-2025» завершили строительство:

внутренних дорог 7, 9 и 11 микрорайонов;

дорог и тротуаров в микрорайонах Строитель 1 и Строитель 3;

дорог в 12 и 13 микрорайонах;

подъездных и внутренних дорог к микрорайону Старый Аралтал.

По программе полностью на 27 километрах дорог уложили асфальт.

В рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» в текущем году начали строительство внутренних дорог в сёлах Бумаколь и Жарсуат. Поскольку эти проекты переходящие, строительные работы завершат в 2024 году.

Капитальный ремонт улицы Уральская в селе Приуральное, начатый в прошлом году, завершится в этом году. В рамках этого проекта отремонтируют 10 километров дорог.

Кроме того, за счёт средств областного бюджета продолжаются работы по капитальному ремонту подъездной дороги к селу Канай и средний ремонт трассы Амангельды — Успенка.

За счёт средств местного бюджета ведётся ремонт ряда улиц Аксая. Завершили начатые в этом году работы по среднему ремонту улиц Кокжиек, Совхозная, Транспортная и Деповская. Средний ремонт подъездной дороги к Кызылталу начался в этом году и завершится в следующем.

Со слов акима района, для благоустройства в Аксае реализуют несколько проектов. Завершено строительство скверов на улицах Кызылтала, Енбекши и Жастар. В следующем году завершат работы по строительству и озеленению детских и спортивных площадок, будет открыт сквер.

В микрорайоне Аралтал завершается строительство 20 двухквартирных домов, ведётся работа по передаче 20 квартир в качестве служебных за счёт средств местного бюджета вкладчикам «Отбасы Банка», стоящим в очереди.