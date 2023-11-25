По данным РГП "Казгидромет" по ЗКО, от 26 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке региона ожидаются туман и гололед.
- В Уральске ожидается облачная погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +3..+5 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют облачная погода. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.