На 74-ом году жизни умер известный казахстанский музыкант, солист легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжол Мейрбеков. Артиста не стало после продолжительной болезни.

Мейрбеков Акжол Нускабекович родился в 1950 году в городе Арыс Туркестанской области.

В составе «Дос-Мукасан» он выступал с 1978 года. Также он работал в ансамблях «Арқас», «Сазген» и «Адырна», а также был художественным руководителем знаменитого казахстанского ансамбля «Гулдер».Мейрбеков – кавалер ордена «Қурмет» и обладатель медали за «За трудовое отличие».